"Mörder seines Volkes" – Demonstranten in Bulgarien empören sich über Selenskij Besuch

Hunderte von Menschen protestierten am Sonntag in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gegen die Verwicklung Bulgariens in den Konflikt in der Ukraine. Auslöser war der jüngste Besuch des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij in Bulgarien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Protest richtete sich gegen die Pro-NATO-Position der Regierung von Ministerpräsident Nikolai Denkow, der sich für Waffenexporte in die Ukraine einsetzt." Quelle: RT DE