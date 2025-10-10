Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Laschet (CDU) fordert robustere EU-Diplomatie im Nahen Osten

Laschet (CDU) fordert robustere EU-Diplomatie im Nahen Osten

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 06:50 durch Sanjo Babić
Armin Laschet (2023)
Armin Laschet (2023)

Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Armin Laschet (CDU) kritisiert laut dts, Europa agiere im Nahost-Friedensprozess zu defensiv. Er fordert nach dts eine sichtbare Rolle bei Sicherheitsgarantien, Wiederaufbau und humanitärer Hilfe. Zudem müsse die EU diplomatische Hebel bündeln, meldet dts.

Laschet verweist auf die Bedeutung europäischer Zusagen für Grenzsicherung, Grenzübergänge und die Finanzierung ziviler Infrastruktur. Zugleich fordert er klare Gesprächskanäle mit regionalen Akteuren und eine engere Abstimmung mit den USA. Nur so könne Vertrauen entstehen und eine dauerhafte Feuerpause stabilisiert werden.

Kritiker bemängeln bislang fehlende einheitliche Linie der EU-Staaten. Befürworter von Laschets Vorstoß sehen Chancen, über Polizei- und Zivilschutzmissionen konkrete Beiträge zu leisten. Entscheidend bleibt, ob Mitgliedsländer bereit sind, Personal und Mittel verbindlich zu stellen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte brezel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige