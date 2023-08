Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

In den zurückliegenden 24 Stunden unternahmen Streitkräfte der Ukraine Angriffsversuche in Richtungen Donezk, Süd-Donezk, Saporoschje, Kupjansk und Krasny Liman. In Richtung Donezk wehrten die Einheiten des russischen Truppenverbands Süd acht Angriffe ab. Mehr als 345 ukrainische Kämpfer wurden getötet. Es wurden ein Panzer, sechs Infanterie-Kampffahrzeuge, vier Fahrzeuge, ein Grad-Mehrfachraketenwerfer, fünf polnische Krab-Selbstfahrlafetten, aber auch fünf Artilleriegeschütze, darunter ein Artilleriesystem M777 aus US-Produktion zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "An der Front bei Süd-Donezk und Saporoschje schlugen russische Kräfte zwei ukrainische Attacken zurück. Die Gesamtverluste der Ukraine in den vergangenen 24 Stunden beliefen sich auf mehr als 220 Militärs, zwei Panzer, sechs Infanterie-Kampffahrzeuge, darunter ein Bradley-Schützenpanzer aus US-Produktion, eine polnische Krab-Selbstfahrlafette, eine Selbstfahrlafette Akazija sowie ein Feldgeschütz Giazint-B. Bei Kupjansk rückten die Stoßtrupps des russischen Truppenverbands West weiter vor und nahmen vorteilhaftere Stellungen ein. Es wurden rund 120 ukrainische Militärs getötet und ein gepanzertes Kampffahrzeug, drei Fahrzeuge, eine Gwosdika-Selbstfahrlafette sowie eine Haubitze vom Typ D-30 außer Gefecht gesetzt. In Richtung Krasny Liman wehrte das russische Militär drei ukrainische Angriffe ab. Die ukrainische Armee verlor mehr als 75 Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pick-ups, Haubitzen vom Typ D-20 und D-20, aber auch zwei Gwosdika Selbstfahrlafetten. Die Verluste der Ukraine am Frontabschnitt Cherson beliefen sich auf rund 40 Soldaten sowie drei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette Akazija und eine Haubitze Msta-B. Im Gebiet Charkow wurde ein Artillerieaufklärungsradar vom Typ Zoopark-3 vernichtet. Außerdem hat die russische Armee entlang der Front 21 Drohnen zerstört. Die Luftverteidigung fing 16 HIMARS-Raketen ab." Quelle: RT DE