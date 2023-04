Tichanowskaja warnt Europa vor Machthaber Lukaschenko

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja warnt Europa vor der Unberechenbarkeit von Machthaber Alexander Lukaschenko. "Er wird alles tun, um seine eigene Haut zu retten, und er nimmt keine Rücksicht auf das Schicksal der Belarussen", teilte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit. Dazu zähle beispielsweise die Stationierung russischer Atomwaffen in seinem Land. Wie jeder Diktator sei Lukaschenko "zutiefst paranoid und sieht überall Feinde - echte und eingebildete."

Lukaschenko ist ein enger Verbündeter Putins im Krieg gegen die Ukraine. Truppen des Kremls nutzen Belarus als Aufmarschgebiet. Lukaschenko ist in Belarus seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der Macht. Der Westen erkennt ihn seit der von zahlreichen Manipulationsvorwürfen geprägten Wahl 2020 nicht mehr als Staatschef an. Massenproteste vor und nach der Wahl ließ er mit Rückendeckung Russlands brutal niederschlagen. Seitdem gilt er als abhängig von Putin.

Tichanowskaja hatte bei den Präsidentschaftswahlen 2020 gegen Lukaschenko kandidiert. Inzwischen lebt sie in Litauen im Exil. In ihrer Heimat wurde sie zu 15 Jahren Haft verurteilt.

