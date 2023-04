Die ukrainischen Streitkräfte verlegen ihre Reserven aus dem Frontabschnitt bei Arjomowsk an den Frontabschnitt Krasny Liman. Dies berichtet Andrei Marotschko, ein Militärexperte und pensionierter Oberstleutnant der Volksmiliz der Lugansker Volksrepublik (LVR). Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "TASS zitiert ihn mit den Worten: "Am Frontabschnitt bei Kransy Liman wurde die Ankunft zusätzlicher gegnerischer Kräfte und Material verzeichnet. Die gestiegenen Verluste unter den ukrainischen Kämpfern an diesem Frontabschnitt zwangen das ukrainische Kommando, einen Teil der Reserven aus der Nähe von Artjomowsk zu verlegen. Insbesondere wurde bis zu einer Kompanie Personal aus den Stellungen zwischen Tschassow Jar und Minkowka abgezogen und zur Verstärkung der Verteidigungslinien in der Nähe von Newskoje eingesetzt."

Marotschko unterstrich in diesem Zusammenhang, dass die ukrainischen Einheiten seit Anfang der Woche am Frontabschnitt Krasny Liman bis zu 500 Soldaten verloren hätten."