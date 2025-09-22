Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Linke begrüßt besonnene Konsultationen der Nato nach estnischen Vorfällen

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Laut dts über FinanzNachrichten.de bewertet die Linke die Reaktion der Nato auf gemeldete Luftraumverletzungen positiv. Die Partei hebt die Bedeutung von Konsultationen nach Artikel 4 und diplomatischer Deeskalation hervor.

Die Linksfraktion sieht in Beratungen und transparenter Lagebewertung den richtigen ersten Schritt. Militärische Mittel sollten aus ihrer Sicht erst nach Ausschöpfung politischer Optionen erwogen werden.

Zugleich fordert die Partei zusätzliche vertrauensbildende Maßnahmen und verlässliche Kommunikationskanäle, um Missverständnisse zu vermeiden. In der öffentlichen Debatte wirbt sie für Augenmaß und Verhältnismäßigkeit.

