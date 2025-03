Nordmazedonien: Mindestens 50 Tote bei Brand in Diskothek

In der nordmazedonischen Stadt Kocani sind in der Nacht zum Sonntag mindestens 50 Menschen bei einem Brand in einer Diskothek ums Leben gekommen. Das berichtet die nordmazedonische Nachrichtenagentur MIA unter Berufung auf das Innenministerium des Landes.

Berichten zufolge soll das Feuer gegen 3 Uhr Ortszeit aufgrund des Einsatzes von Pyrotechnik bei dem von rund 1.500 Menschen besuchten Konzert ausgebrochen sein. Über 100 Personen erlitten offenbar Verletzungen, die genaue Zahl konnten die Behörden noch nicht erfassen. Die weiteren Hintergründe des Brandes waren zunächst unklar - entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Quelle: dts Nachrichtenagentur