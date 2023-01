Westliche Waffenlieferungen an das Kiewer Regime werden von den russischen Streitkräften zermahlen. Dies erklärte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow am Montag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich: "Die Gegner Russlands erhöhen immer wieder den Einsatz, aber es wurde von unserer Seite wiederholt mit aller Entschiedenheit und Zuversicht gesagt: Die Ziele der speziellen Militäroperation werden auf jeden Fall erreicht und all diese militärischen Geräte, die in einem zunehmenden Fluss aus verschiedenen Quellen in die Ukraine kommen, werden buchstäblich zermahlen."

Quelle: RT DE