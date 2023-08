"Es wird ernsten Widerstand geben" – Bulgarische Linke und Rechte schützen gemeinsam Sowjet-Denkmal

Bulgarische Aktivisten haben am Mittwoch ein Zeltlager vor dem Denkmal der Sowjetarmee in Sofia errichtet. In einer Handvoll Zelten campieren Linke und Rechte vereint, um die mögliche Verlegung des Denkmals zu verhindern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Aktion folgte auf einen Beschluss des Ministerrats vom 2. August, den Status des Gedenkkomplexes von einem öffentlichem in privates Staatseigentum umzuwandeln. Mit diesem Beschluss wurde der Stadtverwaltung genehmigt, dieses Denkmal aus dem Herzen der bulgarischen Hauptstadt zu entfernen. "Die Mehrheit der bulgarischen Bürger akzeptiert dieses Verhalten nicht. Ich glaube, dass es einen ernsten Widerstand geben wird, vor allem wenn konkrete Schritte zur Demontage des Denkmals ergriffen werden", erklärte Maja Manolowa, ehemalige Parlamentsabgeordnete und Gründerin von "Levizata!". "Es ist unsere Geschichte, die nicht geschändet werden darf", stimmte Velizar Nikolov, ein Vertreter der rechtsgerichteten Partei "Wasraschdane", ein." Quelle: RT DE