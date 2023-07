Ein Kämpfer aus dem Donbass in Mailand festgenommen

Ein italienischer Staatsangehöriger wurde am Mailänder Flughafen wegen des Verdachts auf Beteiligung am Konflikt in der Ukraine festgenommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie die italienische Zeitung Il Fatto Quotidiano berichtet, nahmen italienische Carabinieri einen 29-jährigen Mann fest, der im Donbass gegen ukrainische Truppen gekämpft haben soll. Der aus Rovereto stammende Mann wurde unmittelbar nach seiner Ankunft in Italien auf dem Mailänder Flughafen Malpensa festgenommen.

Nach Angaben der Zeitung hielt sich der Italiener seit dem Jahr 2016 in dem Donbass-Kriegsgebiet auf. Laut der Anklageschrift soll er zusammen mit anderen Italienern gegen Bezahlung an dem bewaffneten Konflikt teilgenommen haben." Quelle: RT DE