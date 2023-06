Medienbericht: Kiew konnte Wagner-Aufstand nicht zum eigenen Vorteil nutzen

Die Ukraine hat die Meuterei der Gruppe Wagner mit Jewgeni Prigoschin an der Spitze nicht bei Kampfhandlungen ausnutzen können, berichtet die US-Zeitung New York Times (NYT). Die jüngsten Ereignisse hatten demnach für Russland keine negativen Auswirkungen an der Front. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Zusammenhang stellt die NYT unter Berufung auf US-Beamte sowie unabhängige Experten fest, dass es "keine Lücken in der Verteidigung" gegeben habe, die "ausgenutzt werden konnten", keine russischen Einheiten ihre Stellungen am Wochenende verlassen hätten und es "keine Kampfpausen" gegeben habe. Zugleich berichtet die Zeitung, dass Kiew versuchen werde, "das Chaos auszunutzen", das angeblich durch den Wagner-Aufstand entstanden sei." Quelle: RT DE