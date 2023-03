Russlands Außenministerium: Gespräche zwischen Lawrow und Blinken gab es nicht

Russlands Außenminister Sergei Lawrow und sein US-amerikanischer Amtskollege Antony Blinken haben keine Gespräche im Rahmen des G20-Gipfels in Neu-Delhi geführt. Dies berichtete Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums. "Blinken bat um einen Kontakt mit Lawrow. Unterwegs, am Rande der zweiten Sitzung der G20, hat Sergei Wiktorowitsch mit ihm gesprochen. Es gab keine Gespräche, kein Treffen und so weiter." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press habe das kurze Gespräch zwischen den Diplomaten etwa zehn Minuten gedauert. Blinken soll sich dabei auf drei Themen konzentriert haben. Der Außenminister habe weitere Unterstützung der USA für die Ukraine bestätigt. Außerdem habe Blinken Moskau aufgefordert, die Aussetzung seiner Teilnahme am New-START-Vertrag zu überdenken und den in Russland wegen Spionage verurteilten US-Amerikaner Paul Whelan freizulassen. Der US-Außenminister selbst äußerte sich in keiner Weise zur Reaktion des russischen Amtskollegen nach dem Gespräch." Quelle: RT DE