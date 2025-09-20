Transatlantik-Versand: DHL will bald wieder zum Normalbetrieb zurückkehren

Wie dts schreibt, kündigte DHL-Vorständin Nikola Hagleitner in Funke-Zeitungen an, in den nächsten Wochen wieder „gewohnten Service“ für USA-Pakete zu bieten. Zuvor waren Sendungen über 100 US-Dollar Warenwert eingeschränkt.

Seit dem 22. August hatte DHL die Annahme bestimmter Pakete in die USA gedrosselt – Hintergrund: Unsicherheiten im Zusammenhang mit von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen. Die Wiederaufnahme soll schrittweise erfolgen; betroffene Geschäftskunden und Privatkunden sollen laut Hagleitner zeitnah Klarheit erhalten.

DHL betont, die Lieferketten neu zu justieren und Zollprozesse abzusichern. Für E-Commerce-Händler ist die Rückkehr zum Regelbetrieb relevant, da Vorlaufzeiten und Kosten im internationalen Versand direkt in Preis- und Serviceversprechen durchschlagen.

Quelle: ExtremNews



