Transatlantik-Versand: DHL will bald wieder zum Normalbetrieb zurückkehren

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 09:01 durch Sanjo Babić
Logistikdrohne DHL-Paketkopter
Logistikdrohne DHL-Paketkopter

Foto: Frankhöffner
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Wie dts schreibt, kündigte DHL-Vorständin Nikola Hagleitner in Funke-Zeitungen an, in den nächsten Wochen wieder „gewohnten Service“ für USA-Pakete zu bieten. Zuvor waren Sendungen über 100 US-Dollar Warenwert eingeschränkt.

Seit dem 22. August hatte DHL die Annahme bestimmter Pakete in die USA gedrosselt – Hintergrund: Unsicherheiten im Zusammenhang mit von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen. Die Wiederaufnahme soll schrittweise erfolgen; betroffene Geschäftskunden und Privatkunden sollen laut Hagleitner zeitnah Klarheit erhalten.

DHL betont, die Lieferketten neu zu justieren und Zollprozesse abzusichern. Für E-Commerce-Händler ist die Rückkehr zum Regelbetrieb relevant, da Vorlaufzeiten und Kosten im internationalen Versand direkt in Preis- und Serviceversprechen durchschlagen.

