Laut dem russischen Verteidigungsministerium setzte Kiew am 5. Juni seine Offensivversuche fort und konzentrierte seine Hauptanstrengungen in Richtung Süd-Donezk. Dabei verlor die ukrainische Armee unter anderem acht Leopard-Panzer. Dies berichtet das Portal "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am 5. Juni setzte Kiew seine Offensivversuche fort und konzentrierte seine Hauptanstrengungen in Richtung Süd-Donezk, berichtet das russische Verteidigungsministerium.

Nachdem die ukrainischen Truppen am Vortag schwere Verluste erlitten hatte, reorganisierte Kiew die Reste der Einheiten und ließ deren Offensivoperationen in den Gegenden bei Nowodarowka und Lewadnoje fortsetzten. Sie bekamen Unterstützung von einer neuen dazugestoßenen Brigade. Gleichzeitig startete die ukrainische Armee Offensivmaßnahmen in Richtung des Sowchos Oktjabrski und der Ortschaft Nowodonezkoje.

Die russische Armee nahm die ukrainischen Truppen unter massiven Artillerie- und Raketenbeschuss, wodurch Kiews Verbände erhebliche Verluste erlitten. Ihre Gesamtverluste während der Offensivversuche in Richtung Süd-Donezk beliefen sich auf über 1.500 Soldaten, 28 Panzer (darunter 8 deutsche Leopard-Panzer), drei französische AMX-10-Radpanzer und 109 gepanzerte Kampffahrzeuge."

