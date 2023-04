Kiew hat die Wasserabgabe aus dem Dnjepr-Wasserkraftwerk erhöht, um Minenfelder in der Nähe des Atomkraftwerks Saporoschje zu überschwemmen, und bereitet eine Landungstruppe zur Eroberung der Anlage vor. Darauf wies Wladimir Rogow, Mitglied der Gebietsverwaltung von Saporoschje, hin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte dem Radiosender Komsomolskaja Prawda: "Der Dnjepr füllt sich immer mehr mit Wasser, weil das Wasserkraftwerk am Dnjepr Wasser ablässt. Sie quälen das Flussbett schon seit langem, es wurden rekordverdächtige Wassermengen im Kanal gemessen. Seit 1911 hat es eine solche Situation am unteren Dnjepr nicht mehr gegeben, auch nicht, als es das Dnjepr-Wasserkraftwerk noch nicht gab.



Und dies sprach von einer Möglichkeit, das AKW [Saporoschje] auf dem Landweg zu stürmen. Nun sprechen wir davon, dass sie versuchen, den Stausee von Kachowka mit Wasser zu füllen, um die Minenfelder zu überschwemmen, die das Atomkraftwerk vor einer Landung von Kämpfern geschützt haben. Jetzt wollen sie eine neue Landung mit gepanzerten Booten durchführen."

"Das ist möglich, wenn man bedenkt, was am Frontabschnitt bei Cherson passiert."

Am Vortag hatte der amtierende Gouverneur des Gebiets Cherson, Wladimir Saldo, erklärt, dass am rechten Ufer des Dnjepr im Gebiet Cherson eine Gruppe ukrainischer Truppen aufgebaut werde, um den Fluss zu überqueren. Ihm zufolge beschlagnahmen die ukrainischen Behörden in dem von Kiew kontrollierten Teil des Gebiets am rechten Ufer zu diesem Zweck Boote von Zivilisten zugunsten der Streitkräfte der Ukraine."

Quelle: RT DE