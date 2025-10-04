Laut Tagesschau steht Tschechien vor einer Parlamentswahl, bei der das Lager um Andrej Babiš (ANO) laut Umfragen vorn liegt. Frei zugängliche Berichte heben hervor, dass die Abstimmung EU-, Ukraine- und Haushaltskurs des Landes prägen könnte.

Die zweitägige Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses in Prag. Umfragen sehen die ANO vorn, doch eine Regierungsbildung hängt von Partnern ab. Parteien der bisherigen Regierungskoalition werben mit Stabilität und Westbindung.

Inhaltlich dominieren Preise, Defizit, Energieversorgung und Sicherheitsfragen. Außenpolitisch könnte ein ANO-geführter Kurs die Hilfe für die Ukraine verändern, während proeuropäische Kräfte Kontinuität versprechen. Entscheidend wird, ob Babiš Mehrheiten jenseits rechtsextremer Kräfte findet – oder ob erneut ein breites Anti-Babiš-Bündnis entsteht.

Quelle: ExtremNews



