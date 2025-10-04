Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Prag vor Weichenstellung: EU-Kurs und Ukraine-Hilfe auf dem Prüfstand

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 12:25 durch Sanjo Babić
Andrej Babiš (2025)
Andrej Babiš (2025)

Lizenz: CC0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut Tagesschau steht Tschechien vor einer Parlamentswahl, bei der das Lager um Andrej Babiš (ANO) laut Umfragen vorn liegt. Frei zugängliche Berichte heben hervor, dass die Abstimmung EU-, Ukraine- und Haushaltskurs des Landes prägen könnte.

Die zweitägige Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses in Prag. Umfragen sehen die ANO vorn, doch eine Regierungsbildung hängt von Partnern ab. Parteien der bisherigen Regierungskoalition werben mit Stabilität und Westbindung.

Inhaltlich dominieren Preise, Defizit, Energieversorgung und Sicherheitsfragen. Außenpolitisch könnte ein ANO-geführter Kurs die Hilfe für die Ukraine verändern, während proeuropäische Kräfte Kontinuität versprechen. Entscheidend wird, ob Babiš Mehrheiten jenseits rechtsextremer Kräfte findet – oder ob erneut ein breites Anti-Babiš-Bündnis entsteht.

Quelle: ExtremNews


