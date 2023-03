Schoigu zeichnet Piloten nach Absturz von US-Drohne ins Schwarze Meer aus

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat am Mittwoch in Moskau die Piloten der Su-27-Kampfflugzeuge, die eine ins Schwarze Meer abgestürzte US-Drohne begleitet hatten, mit Orden für ihren Mut ausgezeichnet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Begründung der Behörde hieß es, die Flugzeugführer hätten eine Verletzung des für die Zwecke der militärischen Sonderoperation gesperrten Luftraums durch die US-Drohne vom Typ MQ-9 verhindert.

Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, предотвратившим нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района спецоперации, сообщили в Минобороны РФ:https://t.co/4qdO2TeNHDВидео: Минобороны России/ТАСС pic.twitter.com/hKTgRsxcf6 — ТАСС (@tass_agency) March 22, 2023

Auf Telegram schrieb das Verteidigungsministerium in Moskau, dass die US-Drohne am 14. März in der Nähe der Schwarzmeer-Halbinsel Krim angepeilt worden sei. Das unbemannte Luftfahrzeug sei in Richtung der russischen Grenze geflogen. Als Reaktion drauf habe das russische Militär Jagdflugzeuge in die Luft steigen lassen. Infolge eines abrupten Manövrierens sei die Drohne außer Kontrolle geraten und gegen die Wasseroberfläche geprallt. Es habe keinen Kontakt mit den russischen Flugzeugen gegeben. Die Piloten hätten keine Waffen gegen die Drohne eingesetzt und seien glimpflich auf ihrem Stützpunkt gelandet."

Quelle: RT DE