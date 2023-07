Orbán: USA könnten den Ukraine-Konflikt sofort beenden

Wenn die US-Amerikaner das wollten, gäbe es morgen früh Frieden, sagte der ungarische Premier Viktor Orbán gegenüber dem Radiosender Kossuth, angesprochen auf die Möglichkeit, den Konflikt in der Ukraine zu beenden. Beim jüngsten NATO-Gipfel in Vilnius habe man keine Antwort auf die Frage erhalten, warum sie das nicht wollen, so der Politiker. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Ukraine habe ihre Souveränität längst verloren, fügte er hinzu. Ihm zufolge seien es westliche Länder, vor allem die USA, die die Situation im Land bestimmten. Zuvor hatte die Regierung in Budapest wiederholt erklärt, dass es Verhandlungen nicht nur zwischen der Ukraine und Russland, sondern auch zwischen Russland und den USA erforderlich seien, um den Konflikt beizulegen. Washington leiste Kiew die wichtigste militärische und finanzielle Hilfe." Quelle: RT DE