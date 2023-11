Ex-Außenministerin Israels: Keine Alternative zum Krieg mit Hamas

Nach Einschätzung von Tzipi Livni, ehemalige Außenministerin Israels, hat das Land keine Alternative zum Krieg mit der Hamas. "Seit dem 7. Oktober können wir es uns nicht mehr leisten, die Hamas im Gazastreifen zu dulden", sagte sie am Dienstag den ARD-Tagesthemen.

Wenn man für die Israelis und die Palästinenser eine besser Zukunft haben möchte, "dann gibt es eine Sache, die getan werden muss, die Kontrolle der Hamas im Gazastreifen zu stoppen".

"Wenn die Hamas im Gazastreifen bleibt, dann gibt es keine Hoffnung, nicht für die Israelis und nicht für die Palästinenser." Zu den weltweiten Protesten gegen Israel sagte Livni, das sei "unglaublich und frustrierend". Es sei so, als ob die Menschen nicht sehen wollten, was passiert ist. "Sie demonstrieren für die Hamas und gegen Israel nach all den Verbrechen gegen die Menschlichkeit".

Quelle: dts Nachrichtenagentur