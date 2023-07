Kreml: Kiew lehnt Dialog über politische Lösung auch in schwieriger Lage ab

Russland ist nach wie vor offen für eine Lösung des Ukraine-Konflikts, aber die ukrainischen Behörden bleiben unversöhnlich, auch wenn sie sich in einer schwierigen Situation befinden, erklärt Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber TASS. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Nachrichtenagentur zitiert ihn mit den Worten:

"Die russische Seite bleibt offen, was bei den Ukrainern nicht der Fall ist. Die Ukrainer halten an ihrer unversöhnlichen Position fest, vor allem jetzt, wo sie sich in einer ziemlich schwierigen Situation befinden, aber dennoch lehnen sie weiterhin jede Möglichkeit eines Dialogs ab."

