US-Arbeitslosenquote bleibt im Dezember bei 4,1 Prozent

Die Arbeitslosenrate in den USA ist im Dezember wie in den beiden Vormonaten bei 4,1 Prozent geblieben. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 148.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Das sind weniger als erwartet: Beobachter hatten mit etwas weniger als 200.000 neuen Stellen gerechnet.

Insgesamt blieb die Zahl der Arbeitslosen dem Ministerium zufolge im Dezember weitestgehend unverändert bei 6,6 Millionen. Im November hatte die US-Arbeitslosenquote ebenfalls bei 4,1 Prozent gelegen, 228.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft waren geschaffen worden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige