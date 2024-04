Verschwörungstheorie wird wahr: Baerbock wirbt auf Arabisch für Pass und Bürgergeld!

Wer das noch vor ein paar Jahren gesagt hätte, der wäre wohl als kruder „Verschwörungstheoretiker“ angesehen worden: Ein sogenanntes „Deutschlandzentrum“ des Außenministeriums von Annalena Baerbock (Grüne) wirbt in arabischer Sprache für den Erwerb des deutschen Passes. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Ein entsprechender Twitter-Beitrag wurde vom Regionalen Deutschlandzentrum (RDZ) in der ägyptischen Hauptstadt Kairo veröffentlicht. Ausgiebig betont der Text, dass die Einbürgerung schon nach fünf Jahren und unter bestimmten Bedingungen schon nach drei Jahren möglich sei – und zwar unter Beibehalt der „alten“ Staatsbürgerschaft. Allerdings schafft es das Außenministerium in dem Werbetext noch nicht einmal, das Wort „Deutschland“ korrekt zu schreiben („Deutshland“ ohne c).

Verantwortlich für die Kampagne ist die Integrationsbeauftragte der Ampel-Regierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), die wiederum ein Projekt namens „Fem.OS“ finanziert. Die Organisation „Fem.OS“ informiert „Frauen mit Einwanderungsgeschichte“ in unterschiedlichen Sprachen (Farsi, Ukrainisch) über die Höhe der Bürgergeld-Bezüge in Deutschland. Zusammengefasst besteht nach der Betrachtung dieser Kampagnen kein Zweifel: Die Bundesregierung hat nicht nur keinerlei Willen, die unkontrollierte Massenmigration zu stoppen – sie will sie sogar aktiv fördern.

Dem massenhaften Asylmissbrauch wird mit solchen öffentlichen Zeichen weiterer Vorschub geleistet. Die AfD wird als Regierungspartei genau den gegenteiligen Weg einschlagen: Wir werden Geldleistungen in Sachleistungen umwandeln und diese Maßnahme mit Negativkampagnen in der arabischen Welt kommunizieren. Dänemark hat es auf diese Weise geschafft, den Asylzustrom massiv zu reduzieren. Wir sind die einzige Partei, die in der Lage ist, den Wahnsinn der Massenmigration zu stoppen!"

Quelle: AfD Deutschland