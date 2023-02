Chef des Auslandsgeheimdienstes: Russland verteidigt im Donbass seine Zukunft

Sergei Naryschkin, Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes, hat am Montag erklärt, dass Russlands Recht auf eine freie und würdige Zukunft heute in den Donbass-Republiken sowie in den Gebieten Cherson und Saporoschje verteidigt werde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei der Eröffnung der Ausstellung unter dem Motto "Donbass – Russland: Geschichte und Gegenwart" anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung der Region von der Nazi-Besatzung lobte der Beamte die Rolle der Region, die sie in der Geschichte Russlands seit mehr als 100 Jahren spiele. Arbeitsstolz, Treue zu universellen Werten und ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn hätten die Bewohner des Donbass schon immer ausgezeichnet. Umso wichtiger sei es, setzte Naryschkin fort, dass die Region sich der Diktatur des ukrainischen Nationalismus widersetzt habe. Hinter dieser historischen Entscheidung stehe das gemeinsame Schicksal der Völker und die jahrhundertealte Geschichte Russlands. Naryschkin wörtlich: "Heute verteidigen im Donbass unsere Soldaten, Offiziere und Freiwilligen mit Waffen unser Vaterland, genauso wie vor 80 Jahren unsere Väter, Großväter und Urgroßväter um jeden Meter unseres Landes, des russischen Landes im Donbass, gekämpft haben." Hierdurch werde in Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in den Gebieten Cherson und Saporoschje die jüngste Geschichte Russlands geschrieben und das Recht des Landes und des Volkes auf eine freie und würdige Zukunft verteidigt, fasste Naryschkin zusammen."