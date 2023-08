Gericht in Donezk verurteilt drei ukrainische Soldaten wegen Mordes an Zivilisten

Das Oberste Gericht der Volksrepublik Donezk hat ein Urteil im Strafverfahren gegen drei Soldaten der Streitkräfte der Ukraine gefällt. Sie wurden des Mordes an zwei oder mehr Personen, begangen aus politischem oder ideologischem Hass, und des Einsatzes verbotener Mittel und Methoden der Kriegsführung für schuldig erklärt. Die Ukrainer wurden zu 29 Jahren Haft verurteilt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Laufe der Ermittlungen stellte das Gericht fest, dass die Verurteilten im Frühjahr 2022 in Mariupol zwei Zivilisten festgehalten hatten.

Obwohl die Männer den russischen Streitkräften nicht angehörten, wurden sie in ein verlassenes Privathaus gebracht und dort erschossen. Ferner erschossen die Verurteilten einen weiteren Mann in einer Gasse in der Nähe ihres Einsatzortes."

Quelle: RT DE