Ex-US-Geheimdienstler: Russland gewinnt auf ganzer Linie

Anthony Shaffer ist ein ehemaliger Oberstleutnant der U.S. Army Reserve, der für seine Ansichten über fehlerhafte Geheimdienstinformationen vor den Anschlägen am 11. September sowie für die Zensur seines Buches "Operation Dark Heart" bekannt wurde. Er verlor später seinen Zugang zu klassifizierten Informationen, was seine Karriere als hochrangiger Geheimdienstoffizier des Verteidigungsministeriums beendete. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Heute leitet Shaffer den Think-Tank "London Center for Policy Research" und berät hochrangige Mitglieder des Weißen Hauses, der Geheimdienste, des Pentagons und Kongressabgeordnete. Er betont, dass er überhaupt nicht prorussisch eingestellt sei, kommt jedoch zu einem vernichtenden Urteil für den Westen und insbesondere die US-Regierung, was den Konflikt mit Russland angeht. Wie er zu seinen Schlussfolgerungen gelangte, erklärt er im Gespräch mit dem YouTuber Stephen Gardner." Quelle: RT DE