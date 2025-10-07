Wadephul sieht Chance auf baldige Freilassung von Geiseln

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hält eine Geiselfreilassung „innerhalb der nächsten Woche“ für möglich, sagte er der BILD vor Ort in Israel. ZDFheute ordnet ein, dass die Bundesregierung seit Tagen auf Fortschritte in den Verhandlungen zu Waffenruhe und humanitärer Hilfe drängt.

Johann Wadephul (CDU) sprach nach Gesprächen mit israelischen Vertretern und internationalen Unterhändlern von einer „echten Chance“ auf einen ersten Schritt hin zu Waffenruhe, Freilassung von Geiseln und humanitären Erleichterungen. Zugleich mahnte er, Erwartungen nicht zu überdrehen. Entscheidend sei, dass alle Seiten die vereinbarten Punkte zuverlässig umsetzten.

Aus Regierungskreisen heißt es, Berlin stehe in engem Kontakt mit europäischen und US-Partnern. Die Linie sei klar: Sicherheit für Israel, Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza und die Freilassung aller Geiseln. Beobachter verweisen darauf, dass die Dynamik der Gespräche zuletzt zugenommen hat, während sich die humanitäre Lage weiter zuspitzt.

Quelle: ExtremNews