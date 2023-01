Medwedew über Polens Vorschlag beim Weltwirtschaftsforum in Davos: "Was für eine Schande"

Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, hält es für eine Schande, dass auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos über die Lieferung von Panzern an die Ukraine diskutiert wird. Der Politiker wörtlich: "Zuvor wurde in Davos über andere Dinge gesprochen. Zum Beispiel die Wirtschaft. Gut, dass es dort heute keine russischen oder chinesischen Unternehmen gibt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Medwedew verknüpfte Polens Idee einer "Panzerkoalition" mit Warschaus Hoffnungen auf eine Teilung der Ukraine.

Er fügte hinzu: "Aber dann sollten sie keine Koalition bilden, sondern ein gemeinsames Papier verfassen. Über die Kapitulation des verrotteten Kiewer Regimes, um die Menschenleben zu retten. Und über die zukünftige Gestaltung dessen, was von der Ukraine übrig bleiben wird." Quelle: RT DE