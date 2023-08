Die begehrten F-16-Kampfjets, auf die sich Kiew freut und auf die die NATO hofft, werden keine Wunderwaffe sein ‒ sie werden sich für alle als Enttäuschung herausstellen. Das sagt der ranghohe US-Luftwaffengeneral James Hecker in der Zeitung Business Insider. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er glaubt, dass sich die russischen Streitkräfte auf das Auftauchen der F-16 einstellen und in der Lage sein werden, sie zu bekämpfen. Das Problem sei, dass man mit der F-16 nicht nahe genug ans Ziel herankomme, weil das Flugzeug in dieser Zeit von einer russischen Boden-Luft-Rakete abgeschossen werde, so der General. Und die Ausbildung der Piloten dauere unverhältnismäßig lange."

Quelle: RT DE