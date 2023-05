Moskau verlangt von OSZE Maßnahmen zum Schutz der Religionsfreiheit in der Ukraine

Auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates sagte Wassili Nebensja, Russlands Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, am Donnerstag: "Wir fordern, dass die derzeitige OSZE-Präsidentschaft reale Maßnahmen ergreift, um die Religionsfreiheit in der Ukraine in Übereinstimmung mit den OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen zu schützen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Nebensja schweigen der Vorsitzende und das Sekretariat der OSZE "über die politisch motivierte Verfolgung der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche durch das Kiewer Regime ebenso schändlich wie über die von der 'Maidan'-Regierung begangenen Gräueltaten und die Verbrechen ukrainischer Nationalisten, einschließlich der Verbrennung lebender Menschen im Gewerkschaftshaus von Odessa vor neun Jahren". Weiter führte Nebensja aus: "Heute passiert die gleiche Tragödie erneut, da es keine grundlegenden Bewertungen des Drucks gibt, dem die Kirche von Regierungsstellen und ukrainischen Geheimdiensten ausgesetzt ist, sowie ihrer Einmischung in das Leben von Religionsgemeinschaften und Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Religionsfreiheit, obwohl die Ukraine eindeutig gegen ihre internationalen rechtlichen Verpflichtungen verstößt, einschließlich der OSZE-Verpflichtungen." Quelle: RT DE