Der häufigste Familienname in Mailand: 胡 (Hu)

In Mailand ist laut Bevöl­ke­rungs­sta­tistik der chine­si­sche Name 胡 (Hu) der häufigste Fami­li­en­name sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Darüber berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "VoxNews".

Weiter schreibt das Magazin: "Nach Angaben des Regis­ters der lombar­di­schen Haupt­stadt ist seit Mitte 2020 der Fami­li­en­name Hu bei den Frauen häufiger vertreten als Rossi (2.210 Hu gegen­über 2.133 Rossi), während bei den Männern das Über­holen schon vor einiger Zeit statt­ge­funden hat (derzeit 2.454 Hu gegen­über 1.873 Rossi). In Summe stehen somit 4.664 Hu 4.006 Rossi gegen­über. Auf dem dritten Platz steht der Fami­li­en­name Colombo (1.543 Männer und 1.832 Frauen, insge­samt 3.375), auf dem vierten Platz Ferrari (1.506 Männer und 1.720 Frauen, insge­samt 3.226). „Ethni­sche Substi­tu­tion“, „Umvol­kung“, „Der große Austausch“ – eine Verschwö­rungs­theorie oder bereits statis­ti­sches Faktum? Datenbasis: VoxNews

Quelle: Unser Mitteleuropa