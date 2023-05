Der russische Geheimdienst hat die Ankunft ausländischer Söldnereinheiten in Charkow und seinen Vorstädten registriert. Dies behauptet Andrei Marotschko, Militärexperte und Oberstleutnant a.D. der Volksmiliz der Volksrepublik Lugansk, unter Berufung auf russische Geheimdienstdaten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Stadt Charkow und ihren Vororten sind Ausländer in kleinen Einheiten eingetroffen. Die Einheiten sind sowohl gemischt als auch ausschließlich aus Ausländern zusammengesetzt", so Marotschko.



Laut Marotschko seien englischsprachige und polnischsprachige Söldner in solchen Einheiten am häufigsten anzutreffen, "aber es gibt auch Deutsche, Franzosen und Spanier".

Quelle: RT DE