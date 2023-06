Russlands Bildungsminister: "Wir schaffen die ukrainische Sprache nicht ab"

Schüler in den russischen Gebieten Cherson und Saporoschje können bei Wunsch weiterhin die ukrainische Sprache lernen, erklärte Russlands Bildungsminister Sergei Krawzow. In einem Interview an die Nachrichtenagentur RIA Nowosti betonte er: "Im Gegensatz zum Kiewer Regime schaffen wir Sprachen, darunter die ukrainische Sprache, nicht ab."

Weiter berichtet RT DE: "Krawzow räumte allerdings ein, dass die Nachfrage nach Ukrainischunterricht gering sei, die Möglichkeit danach aber dennoch bestehe, wofür ein Lehrbuch verfasst worden sei. Er führte aus: "Wir sind ein multinationales Land. In jeder Region oder nationalen Republik gibt es die Möglichkeit, die eigene nationale Sprache und Kultur zu lernen."

Quelle: RT DE