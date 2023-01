Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat auf seinem täglichen Briefing am Samstagnachmittag über erfolgreiche Handlungen der russischen Armee im Donbass berichtet. So seien im Gebiet Charkow zwei ukrainische Aufklärungs- und Sabotagetrupps beseitigt worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Durch russische Luft- und Artillerieangriffe seien am Frontabschnitt Kupjansk insgesamt mehr als 30 ukrainische Armeeangehörige getötet und zwei Panzer außer Gefecht gesetzt worden. Am Frontabschnitt Krasny Liman habe die Ukraine binnen der letzten 24 Stunden mehr als 50 Armeeangehörige und vier Panzerfahrzeuge verloren.

Ferner berichtete Konaschenkow über einen erfolgreichen Vormarsch der russischen Armee in Richtung der Ortschaft Sol auf dem Territorium der Volksrepublik Donezk. Am Frontabschnitt Donezk seien mehr als 70 ukrainische Soldaten getötet sowie ein Panzer und fünf Panzerfahrzeuge außer Gefecht gesetzt worden. Die russische Armee habe auch mehrere ukrainische Stellungen südlich von Donezk angegriffen. In der Nähe der Ortschaft Nowomichailowka und nördlich der Ortschaft Schewtschenko seien zwei ukrainische Aufklärungs- und Sabotagetrupps unschädlich gemacht worden. Im Laufe des vergangenen Tages seien an diesem Frontabschnitt insgesamt mehr als 30 ukrainische Kämpfer ums Leben gekommen. Zudem seien dort zwei ukrainische Panzerfahrzeuge zerstört worden."

Quelle: RT DE