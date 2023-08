"Sterben für dein Scheißland?" – Kolumbianischer Söldner rastet gegenüber ukrainischem Vorgesetzten aus

In einem in den sozialen Medien kursierenden Video schäumt ein kolumbianischer Söldner, der für die Ukraine an der Front kämpft, vor Wut über die Misshandlungen, denen er und andere Kolumbianer vonseiten der ukrainischen Militärführung ausgesetzt sind. Die Szene, die von Beschimpfungen und Flüchen geprägt ist, wurde kurz vor einer Schlägerei aufgenommen, nachdem dem Söldner erneut Gas in die Augen gesprüht wurde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "25 Kolumbianer sind gestorben und dieser Mistkerl hat mich mit Gas besprüht?", ruft er stinksauer. Dies ist nicht der erste Fall, dass kolumbianische Söldner in der Ukraine von schweren Misshandlungen durch das ukrainische Militär berichten. Etliche ausländische Söldner haben das Schlachtfeld aus demselben Grund bereits verlassen." Quelle: RT DE