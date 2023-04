Polen schlägt der EU vor, das Einfuhrverbot für Lebensmittel aus der Ukraine auszuweiten

Die polnischen Behörden haben vorgeschlagen, nicht nur die Einfuhr von Getreide, sondern auch von anderen Agrarprodukten aus der Ukraine zu verbieten, berichtet der Radiosender RMF FM unter Berufung auf Quellen in Brüssel. "Polen will auch Beerenobst, Eier, Geflügel, Zucker und Honig in die Liste aufnehmen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Vier europäische Staaten – Polen, Ungarn, die Slowakei und Bulgarien – haben seit dem 22. April ein vorübergehendes Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide und andere pflanzliche und tierische Erzeugnisse verhängt. Dabei handelt es sich um Waren, die zollfrei in den Gemeinsamen Markt gelangen. Wie der Gesprächspartner des RMF FM feststellte, hat jedes Land seine eigenen spezifischen Wünsche. So möchte Bulgarien etwa Mehl und Öl auf die Liste setzen, während Ungarn Geflügel, Honig und Mehl hinzufügen möchte." Quelle: RT DE