Kiew: Türkei bietet eigenes Gebiet für humanitären Korridor zwischen Russland und der Ukraine an

Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmitri Lubinez, hat am Sonntag verkündet, dass die Türkei angeboten habe, ihr Territorium zu nutzen, um einen humanitären Korridor zwischen Russland und der Ukraine für die Rückkehr von Verwundeten und Zivilisten einzurichten.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es sich nur um einen Vorschlag handele, über den die Seiten noch diskutieren würden.

Am Rande der internationalen Ombudsmann-Konferenz mit dem Titel "Die Zukunft der Menschenrechte im 21. Jahrhundert", die am 11. und 12. Januar in Ankara stattfand, traf die russische Ombudsfrau Tatjana Moskalkowa mehrmals mit Lubinez zusammen. Außerdem fand auch ein trilaterales Treffen mit ihrem türkischen Kollegen Sheref Malkoç statt."

