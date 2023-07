Bürgermeister eines Pariser Vororts nach Angriff auf seine Familie: "Diese Randalierer sind Mörder"

Weiter berichtet RT DE: "Am Samstagabend, während der fünften Nacht der landesweiten Krawalle, wurde sein Haus von einer Gruppe von Randalierern angegriffen. Während Jeanbrun im Rathaus war, durchbrachen sie mit einem Auto das Eingangstor und zündeten das Fahrzeug an, um so auch das Haus niederzubrennen. Jambruns Frau, die im Hause war, wurde bei ihrer überstürzten Flucht mit ihren beiden Kindern mit Feuerwerkskörpern verletzt.

In einer emotionalen Rede am Ende des Solidaritätsmarsches am Montag brachte er seine Dankbarkeit gegenüber seiner Frau zum Ausdruck: "Als sie mit ihnen floh, verletzt und in Lebensgefahr, retteten ihre Kraft und ihr Mut unsere ganze Familie. Und exakt in diesem Moment, so glaube ich, befand sich die ganze Republik in ihr", sagte Jeanbrun."