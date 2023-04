Russische Luftabwehr schießt drei HIMARS-Raketen binnen 24 Stunden ab

Weiter berichtet RT DE: "In dem Bericht heißt es: "Luftabwehrsysteme haben drei HIMARS-Raketen abgefangen. Außerdem wurden vier ukrainische unbemannte Fluggeräte in den Siedlungen Werchnetorezkoje, Wassiljewka und Krapiwnizkoje in der Donezker Volksrepublik und Golaja Pristan im Gebiet Cherson zerstört."

Insgesamt wurden seit Beginn der russischen Sonderoperation 407 ukrainische Militärflugzeuge, 228 Hubschrauber, 3.764 unbemannte Luftfahrzeuge, 415 Boden-Luft-Raketensysteme, 8.699 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.086 Mehrfachraketenwerfer, 4.606 Feldartilleriegeschütze und Mörser sowie 9.552 spezielle Militärfahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte zerstört."

Quelle: RT DE