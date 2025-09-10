Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Polen beantragt nach Abschuss von Drohnen Nato-Konsultationen

Freigeschaltet am 10.09.2025 um 11:16 durch Sanjo Babić
Polen: In der völkerrechtlichen Klemme. Sichern nur noch die USA ihnen besetzte Gebiete zu? (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Nach dem Abschuss von mehreren russischen Drohnen hat Polen Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt. Das kündigte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk am Mittwoch in Warschau an. Artikel 4 regelt einen förmlichen Konsultationsmechanismus, wenn nach Auffassung eines Mitgliedstaats die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist.

Tusk sagte, dass die Nato es mit einer "groß angelegten Provokation" Moskaus zu tun habe. Er fügte hinzu, dass "die erste Bewährungsprobe für unser Militär, unsere Verbündeten und unsere Verfahren bestanden wurde".

Polnische und Nato-Kampfflugzeuge hatten in den frühen Morgenstunden mehrere Drohnen abgeschossen, nachdem diese während eines groß angelegten russischen Angriffs auf die Westukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. In Polen wurden keine Opfer gemeldet. Die Suche nach Trümmern dauerte zunächst noch an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


