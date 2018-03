Skripal-Fall: A234-Nervengift laut russischem Verteidigungsministerium in den USA entwickelt

Immer noch ist es ungeklärt, von wem der Ex-Doppelagent Sergej Skripal vergiftet worden war. Auch der Urspung des Nervengiftes war unklar. Nun hat der Leiter des Labors für die chemische und analytische Kontrolle beim russischen Verteidigungsministerium, Igor Rybaltschenko, erklärt, wo das Nervengift A-234 entwickelt wurde.

Die deutsche Ausgabe von Sputnik berichtet weiter: "Nach Angaben von Rybaltschenko wurde das Nervengas A-234 in den Vereinigten Staaten entwickelt. Dem russischen Verteidigungsministerium liege ein entsprechendes Dokument vor, aus dem dies hervorgehen würde.

"Tatsache ist, dass wir im Jahr 1998, als wir eine andere Version der spektralen Bibliothek durchgesehen haben, die vom National Bureau of Standards der Vereinigten Staaten (NBS) veröffentlicht wird, eine Substanz gefunden haben, die wir interessant fanden, da sie eine phosphororganische Substanz war. Und wir haben festgestellt, dass sie eine starke tödliche Wirkung haben musste. Jetzt stellt sich heraus, dass es, nach dem Namen dieser Substanz zu urteilen, genau derselbe Nervenkampfstoff war, A-234 ", sagte der Leiter des russischen Militärlabors.

Bemerkenswert sei in diesem Zusammenhang, dass in den nächsten Versionen der Bibliothek diese Substanz nicht mehr aufzufinden gewesen sei. In der Regel würden solche spektralen Bibliotheken "nur expandieren", weil mehr und mehr chemische Stoffe dort eingetragen würden. In diesem Fall sei dies aber anscheinend anders gewesen. Nach ihrer molekularen Formel und dem Molekulargewicht zu urteilen, habe es sich dabei wohl um "eine schwere und flüchtige Substanz" gehandelt.

"Ich bestätige, dass sie genau der Formel entspricht, die von Mirzajanow (Wil Mirzajanow, sowjetischer Chemiker, der in die USA ausgewandert und der Autor eines Buches über das Gas A-234 war) veröffentlicht wurde. Der chemische Name dieser Substanz ist A-234 und wurde von Boris Johnson "Novitschok" genannt — eine Substanz, die im Labor von Porton Down erhältlich ist ", sagte Rybaltschenko.

Quelle: Sputnik Deutschland