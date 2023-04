Ukrainische Streitkräfte beschießen 23 Mal bewohnte Gebiete der Volksrepublik Donezk binnen 24 Stunden

Das ukrainische Militär hat in den vergangenen 24 Stunden 23 Mal bewohnte Gebiete in der Volksrepublik Donezk (DVR) beschossen und dabei 108 Granaten abgefeuert. Dies teilte die DVR-Vertretung beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit ukrainischen Kriegsverbrechen am Donnerstag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Beschuss erfolgte mit Mehrfachraketenwerfern und Artillerie im Kaliber 152 und 155 Millimeter. Gorlgwka, Donezk, Makejewka, Jassinowataja und Schachtarsk gerieten unter Beschuss. Ein Zivilist wurde verwundet.