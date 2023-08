Russlands Sicherheitsrat: USA weiten Programme zur Entwicklung von Biowaffen aus

Da Washington sich gezwungen sah, mehrere militärisch-biologische Projekte in der Ukraine einzudämmen, hat es seine Aktivitäten in diesem Bereich in Staaten der GUS ausgeweitet. Das verkündete der stellvertretende Sekretär des Sicherheitsrates, Alexei Schewzow, in einem Interview mit der Rossijskaja Gaseta. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nachdem die US-Amerikaner eine Reihe von Projekten in der Ukraine einschränken mussten, hat ihre Aktivität im GUS-Raum zugenommen." Ihm zufolge entwickeln die USA biologische Waffen, darunter solche, die "auf bestimmte ethnische Gruppen abzielen". Gleichzeitig, so der Beamte, versuchten die US-Amerikaner, ihre Bioprogramme in andere Staaten zu überführen, die Kontrolle über die biologische Forschung vor Ort zu erlangen, sowie sich Zugang zu deren Ergebnissen zu verschaffen und Sammlungen von Biomaterialien und Krankheitserregern – einschließlich besonders gefährlicher Erreger – zu beschaffen." Quelle: RT DE