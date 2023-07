Peskow: Putin empfängt Wagner-Chef Prigoschin fünf Tage nach versuchtem Aufstand

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am 29. Juni, fünf Tage nach dem versuchten Aufstand in Russland, den Chef der Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, im Kreml empfangen, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber Journalisten mit. An dem Treffen, das drei Stunden dauerte, haben ihm zufolge insgesamt 35 Personen, darunter auch Kommandeure der Einheiten, teilgenommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Putin habe bei dem Treffen seine Einschätzung zu dem Geschehenen gegeben und den Wagner-Vertretern einen Vorschlag bezüglich Beschäftigungsmöglichkeiten gemacht, so Peskow. Der Kremlsprecher führte aus: "Sie haben darauf aufmerksam gemacht, dass sie überzeugte Anhänger und Soldaten des Staatschefs und Obersten Befehlshabers sind." Auf die Frage, ob Vertreter des Verteidigungsministeriums anwesend waren, antwortete Peskow, dass er "zu diesem Treffen nicht mehr zu sagen habe"." Quelle: RT DE