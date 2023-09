Drei weitere Drohnenboote auf dem Weg zur Krim-Brücke im Schwarzen Meer zerstört

Kiew hat zwei weitere Versuche unternommen, die Krim-Brücke mit unbemannten Booten anzugreifen. Beide Drohnen wurden zerstört, teilt das russische Verteidigungsministerium am Samstagmorgen mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am zweiten September gegen 02:10 Uhr Moskauer Zeit unternahm das Kiewer Regime einen neuen Versuch, mit einem halbtauchfähigen unbemannten Boot einen Terroranschlag auf die Krim-Brücke zu verüben. Eine zweite ukrainische Seedrohne wurde in den Gewässern des Schwarzen Meeres zerstört."

Zehn Minuten später wurde nach Angaben der Behörde eine weitere ukrainische Drohne in den Gewässern des Schwarzen Meeres zerstört.

Der erste Versuch der ukrainischen Truppen erfolgte am Vortag spät in der Nacht – um 23:15 Uhr Moskauer Zeit am 1. September. Die Drohne wurde ebenfalls im Schwarzen Meer zerstört."

Quelle: RT DE