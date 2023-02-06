Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Staatsministerin Güler hätte "kein Problem" mit Nobelpreis für Trump, wenn Nahost-Friedensplan gelingt

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 07:13 durch Sanjo Babić
Serap Güler (2023)
Serap Güler (2023)

Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler, hätte kein Störgefühl, wenn US-Präsident Donald Trump den Friesennobelpreis erhalten würde.

Wenn der Plan des US-Präsidenten zur Freilassung der Geiseln und zur Beendigung der humanitären Katastrophe in Gaza-Streifen tatsächlich umgesetzt werde, sei man dem Frieden in Nahost ein ganzes Stück näher - "vielleicht so nah wie kaum zuvor", sagte die CDU-Politikerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

"Wenn das alles so kommt, dann hätte jeder, der daran mitgewirkt hat, eine Medaille verdient", sagte Güler der Zeitung. Und fügte hinzu: "Wenn Trump deshalb den Nobelpreis bekommt, hätte ich kein Problem damit."

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)

