Staatsministerin Güler hätte "kein Problem" mit Nobelpreis für Trump, wenn Nahost-Friedensplan gelingt

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler, hätte kein Störgefühl, wenn US-Präsident Donald Trump den Friesennobelpreis erhalten würde.

Wenn der Plan des US-Präsidenten zur Freilassung der Geiseln und zur Beendigung der humanitären Katastrophe in Gaza-Streifen tatsächlich umgesetzt werde, sei man dem Frieden in Nahost ein ganzes Stück näher - "vielleicht so nah wie kaum zuvor", sagte die CDU-Politikerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

"Wenn das alles so kommt, dann hätte jeder, der daran mitgewirkt hat, eine Medaille verdient", sagte Güler der Zeitung. Und fügte hinzu: "Wenn Trump deshalb den Nobelpreis bekommt, hätte ich kein Problem damit."

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)