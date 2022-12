Britisches Verteidigungsministerium wirft Russland erneut Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine vor

Nach Angaben aus Großbritannien soll Russland die Ukraine angeblich erneut mit iranischen Drohnen angegriffen haben. In seinem täglichen Geheimdienstbericht teilte das britische Verteidigungsministerium am Freitag mit, falls entsprechende Berichte verifiziert würden, bedeute dies, dass Russland Nachschub erhalten habe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es sei wahrscheinlich, dass Russland zuvor seinen bisherigen Bestand an Hunderten von Drohnen der Typen Schahed 131 sowie Schahed 136 – sogenannte Kamikazedrohnen – aufgebraucht habe.



In London verwies man auf Berichte aus der Ukraine. Demnach teilte der ukrainische Geheimdienst am 6. Dezember mit, dass 17 Drohnen abgeschossen worden seien, darunter 14 Scahed 136. Am 7. Dezember hieß es, Kamikazedrohnen seien bei Angriffen auf die Gebiete Saporoschje und Dnjepropetrowsk eingesetzt worden. Am 17. November sei ein Abschuss einer Schahed 136 gemeldet worden. Falls die jüngsten Angriffe bestätigt würden, betont London, sei es wahrscheinlich, dass Russland Angriffe mit neu gelieferten Kamikazedrohnen wieder aufgenommen habe.

Russland bestreitet die Vorwürfe, iranische Drohnen im Krieg in der Ukraine eingesetzt zu haben, während auch Iran Lieferungen seiner Waffen an Russland seit Beginn des Ukraine-Konflikts immer wieder dementiert."

Quelle: RT DE