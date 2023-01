Pistorius verspricht Leopard-Lieferung spätestens Anfang April

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verspricht die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine spätestens bis Anfang April. "Auf den Tag genau kann ich es nicht sagen", sagte der Minister am Donnerstag bei einem Truppenbesuch auf dem Übungsplatz Altengrabow in Sachsen-Anhalt.

Eventuell würden die Panzer auch schon Ende März in der Ukraine sein. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Marder werde in Munster durchgeführt und "in den nächsten Tagen" beginnen. Die Ausbildung am Leopard werde "etwas später" anfangen, sagte Pistorius. Der Bundeskanzler hatte am Vortag nach einer monatelangen Hängepartie die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine zugesagt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur