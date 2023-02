Wagner-Gruppe nimmt Dörfchen bei Soledar ein – und kappt Versorgungsstraße nach Sewersk

Sacco i Vanzetti, ein Dorf unmittelbar nördlich von Soledar am Frontabschnitt Donbass, wurde nach hartem Sturmgefecht eingenommen. Dies vermeldete Jewgeni Prigoschin, Leiter des russischen privaten Militärunternehmens "Wagner-Gruppe": "Heute, am 1. Februar 2023 um 16:00 MSK, wurde Sacco i Vanzetti von den Sturmeinheiten des PMC 'Wagner' vollständig unter Kontrolle genommen. Im Bild sehen Sie das einzige Haus in Sacco i Vanzetti, das noch steht." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Bedeutung des Dorfes ist nicht seine Größe, sondern seine Lage: Durch Sacco i Vanzetti verläuft eine Versorgungsstraße zum von drei Seiten belagerten Sewersk. Dessen Befreiung ist ein Schritt zum Ziel, für Kiew die Front am ganzen Abschnitt Donbass zusammenbrechen zu lassen." Quelle: RT DE