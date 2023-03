Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, scherzte, dass sie nicht überrascht wäre, wenn der Westen im Zuge der Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines einen Delfin-Bomber fände, der von der Krim in die Ukraine geflohen sei. Auf ihrem Telegram-Kanal schrieb sie: "Ich wäre nicht überrascht, wenn der Westen und seine Zeitungen als Ergebnis der angeblichen 'Untersuchung' feststellen, dass die Nord-Streams-Pipelines von einem Delfin-Bomber zerstört wurden, der von der Krim in die Ukraine geflohen ist." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In diesem Fall, so fügte Sacharowa hinzu, wäre der einzige Beweis für eine angelsächsische Beteiligung an dem Angriff die von der ehemaligen britischen Premierministerin Liz Truss bekannt gegebene Route, die das Säugetier benutzte, indem es von einer Schwarzmeerküste zur anderen durch die Ostsee schwamm. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte abschließend:

"Washington und London weichen in diesem Fall von der üblichen Vorgehensweise ab, indem sie kontrollierte Indiskretionen einsetzen, um die von ihnen gewünschte Agenda gestalten. Das war der Fall bei Salisbury und Amesbury, Nawalnys Nowitschok und so weiter."

Quelle: RT DE