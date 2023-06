Sacharowa: Heutige "Helden" der Ukraine haben über eine Million Juden getötet

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat auf Telegram Aussagen des israelischen Botschafters in der Ukraine, Michail Brodski, scharf kritisiert. Ihren Beitrag startete Sacharowa mit einem Zitat aus dem Interview des Diplomaten mit ITON-TV, in dem er "in reinstem Russisch" sprach. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Brodsky reflektierte über die Haltung der Ukrainer zu solchen historischen Personen wie Bandera, Schuchewitsch und Melnik und stellte fest, dass das ukrainische Volk auf der Suche nach seiner Identität sei, indem es solche Menschen verherrliche. "In der Tat unterstützten diese Menschen die Ideologie des Nationalsozialismus. Als Teil ihres Kampfes für die ukrainische Unabhängigkeit wollten sie die Ukraine ohne Juden, ohne Polen, ohne Kommunisten und wahrscheinlich ohne viele andere sehen. Und die Ukraine ist natürlich auf der Suche nach ihrer Identität, auf der Suche nach ihren Helden." Auch wenn es Israel nicht gefalle, könne es nichts dagegen tun, so Brodski weiter. Sacharowa ihrerseits erinnerte daran, worin die Politik der Organisation Ukrainischer Nationalisten von Stepan Bandera bestand. Die Organisation habe in der von den Nazis besetzten Ukraine Juden vernichtet, verbrannt und ohne Gräber oder Kennzeichnung verscharrt. Insgesamt seien etwa 1,4 Millionen Menschen ums Leben gekommen. "Niemand hat das Recht auf solche Helden, denn sie sind keine Helden, sie sind die Höllenbrut. Es ist keine Identität, sondern eine Schande für die Menschen der Ukraine. Es ist die Verherrlichung des Nazismus." Quelle: RT DE